На первое место в мире по числу смертей от коронавируса вышли США - Университет Джонса Хопкинса

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты обошли Италию и вышли на первое место в мире по числу смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Такую информацию привел в субботу Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По данным университета, к настоящему моменту в США зафиксировано 18 860 летальных исходов, в Италии - 18 849. США занимают первое место в мире по числу зараженных - 500 594 человека, выздоровели 29 223. В Италии коронавирус диагностирован у 147 577 человек, вылечились 30 455.

В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован антирекорд смертности за сутки от заболевания, вызываемое коронавирусом, - умерли 2 108 человек.