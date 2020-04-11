Для передвижения по городу на любом транспорте жителям Москвы понадобится пропуск - Собянин

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителям Москвы понадобится пропуск для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте", - написал мэр.