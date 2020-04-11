Цифровые пропуска для москвичей будут вводиться с 15 апреля и действовать до 30 апреля - мэр
20:30 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте вводятся в Москве с 15 апреля. Передвигаться по Москве пешком пока можно будет без пропусков, сообщил в субботу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня я подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля 2020 года, их наличие для поездок станет обязательным", - написал мэр.
Он уточнил, что передвигаться пешком по Москве пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.
"Вводятся следующие категории цифровых пропусков. Для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Выдается до 30 апреля включительно в случаях, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно необходимым", - написал он.
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