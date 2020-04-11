Пропуск для перемещения по городу можно получить заполнив заявку на сайте mos.ru

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Москвы смогут получить цифровой пропуск для перемещения по городу, заполнив заявку на сайте mos.ru, с помощью смс или по телефону. Об этом сообщил в субботу в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Получить цифровой пропуск можно тремя способами. На портале mos.ru выберите услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу", заполните необходимые данные, отправьте заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если вы ее указали. Также для получения пропуска можно отправить смс на короткий номер 7377 либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77", - написал мэр.

"При подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном автомобиле необходимо сообщить его государственный регистрационный номер. Для поездок в общественном транспорте в заявке на получение пропуска необходимо указать номер карты "Тройка" или "Стрелка" (при наличии)", - написал мэр.



"Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом. Это может быть машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, электричка. Для этого вы заходите на наш портал uslugi.mosreg.ru и заполняете простую форму, которую сделали наши программисты: это достаточно легко, особенно для тех, кто часто пользуется интернет-торговлей", - сообщил Воробьев в своем "Инстаграме".

