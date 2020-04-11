0
0
38
НОВОСТИ

По требованию должностных лиц граждане обязаны будут предъявить паспорт и цифровой пропуск

20:40 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы прояснили порядок использования цифровых пропусков, которые введут в городе со следующей недели, его нужно будет предъявлять должностным лицам при проверке. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу в своем блоге.

"Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете", - написал мэр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 11.04.2020
Полицейским, судьям и журналистам пропусков для поездок в Подмосковье не понадобятся - Воробьев
0
0
20:40 11.04.2020
Андрей Воробьев рассказал о введении электронных пропусков в Подмосковье
0
29
20:30 11.04.2020
Цифровые пропуска для москвичей будут вводиться с 15 апреля и действовать до 30 апреля - мэр
0
51
20:20 11.04.2020
Пропуск для перемещения по городу можно получить заполнив заявку на сайте mos.ru
0
88
20:10 11.04.2020
Для передвижения по городу на любом транспорте жителям Москвы понадобится пропуск - Собянин
0
99
19:45 11.04.2020
На первое место в мире по числу смертей от коронавируса вышли США - Университет Джонса Хопкинса
0
124
19:15 11.04.2020
Въезд в Москву легковых автомобилей с региональными номерами ограничен
0
161
18:45 11.04.2020
С подозрением на коронавирус в Ингушетии умер один из лидеров традиционного духовенства
0
182
18:15 11.04.2020
Ежедневно в Москве делают около 18 тыс тестов на коронавирус - мэр
0
210
17:45 11.04.2020
Великобритания: Количество летальных исходов в сутки превышает 900
0
254

Возврат к списку