По требованию должностных лиц граждане обязаны будут предъявить паспорт и цифровой пропуск

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы прояснили порядок использования цифровых пропусков, которые введут в городе со следующей недели, его нужно будет предъявлять должностным лицам при проверке. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу в своем блоге.

"Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете", - написал мэр.