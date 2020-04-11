По требованию должностных лиц граждане обязаны будут предъявить паспорт и цифровой пропуск
20:40 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Москвы прояснили порядок использования цифровых пропусков, которые введут в городе со следующей недели, его нужно будет предъявлять должностным лицам при проверке. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу в своем блоге.
"Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете", - написал мэр.
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