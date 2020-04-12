В Москве зафиксировано 1306 новых случаев заражения коронавирусом

11:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые 1306 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 10,1 тыс. случаев заражения. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, прирост составил 1 306 человек. В общей сложности в столице зафиксировано 10 158 заразившихся. Умерли 14 человек.

"45% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет и еще 15,5% старше 65 лет, причем почти 5% из них - старше 80 лет. Также 3,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.

