Число тяжело больных пневмонией в Москве растет. "Скорая" и стационары на пределе - Оперштаб
11:30 12.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары в Москве постоянно растут, по сравнению с прошлой неделей пациентов с пневмонией стало в 2 раза больше. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"В Москве за последние дни растет число не только госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусом. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в 2 раза. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - говорится в сообщении.
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