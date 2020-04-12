0
0
40
НОВОСТИ

Число тяжело больных пневмонией в Москве растет. "Скорая" и стационары на пределе - Оперштаб

11:30 12.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары в Москве постоянно растут, по сравнению с прошлой неделей пациентов с пневмонией стало в 2 раза больше. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"В Москве за последние дни растет число не только госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусом. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в 2 раза. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:39 12.04.2020
МВД России предупредило о фейковой рассылке смс с требованием об оплате штрафа за нарушение самоизоляции
0
38
11:34 12.04.2020
Данные по распространению коронавируса в России на 12 апреля
0
64
11:27 12.04.2020
В Москве зафиксировано 1306 новых случаев заражения коронавирусом
0
74
10:00 12.04.2020
Нефтяную отрасль США спасла сделка России и Саудовской Аравии - NYT
0
245
09:30 12.04.2020
Данные по распространению коронавируса в мире на 12 апреля
0
274
09:24 12.04.2020
Маск и Рогозин "обсудили" в "Твиттере", какие ракеты нужно строить России
0
268
09:20 12.04.2020
В ночь на 13 апреля в Москве может похолодать до 0 градусов
0
235
09:13 12.04.2020
Впервые в истории США вводят режим ЧС сразу во всех штатах
0
262
09:10 12.04.2020
Власти объяснили, как получить пропуск москвичам, у которых нет Сети и мобильника
0
396
09:00 12.04.2020
РПЦ запретила верующим Москвы и Московской области посещать храмы
0
273

Возврат к списку