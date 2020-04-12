Число тяжело больных пневмонией в Москве растет. "Скорая" и стационары на пределе - Оперштаб

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары в Москве постоянно растут, по сравнению с прошлой неделей пациентов с пневмонией стало в 2 раза больше. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"В Москве за последние дни растет число не только госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусом. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в 2 раза. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - говорится в сообщении.