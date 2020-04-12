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Данные по распространению коронавируса в России на 12 апреля

11:34 12.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новым коронавирусом в России выросло за последние сутки на 2186 и сейчас составляет 15 тыс. 770 человек в 82 регионах страны. Выздоровел на данный момент 1291 человек, 130 человек умерли, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 15770 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 246 человек, за весь период - 1045. За сутки умерло 24 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 130 человек", - говорится в сообщении штаба.


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