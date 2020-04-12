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МВД России предупредило о фейковой рассылке смс с требованием об оплате штрафа за нарушение самоизоляции

11:39 12.04.2020 Источник: Интерфакс

В министерстве внутренних дел России предупреждают граждан, что рассылаемые SMS-сообщения о якобы выявленных фактах нарушения режима самоизоляции с требованиями оплаты штрафа, о которых сообщается в соцсетях, являются обманом.

"В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают SMS-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-службы в твиттере.

Согласно размещённым в соцсетях фотографиям, в фейковой SMS-рассылке сообщается о нарушении гражданином режима карантина и необходимости оплатить штраф в размере 4 тыс. рублей по номеру телефона через терминал сотовой связи.

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