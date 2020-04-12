Власти Италии собираются запретить посещение футбольных матчей до конца года - СМИ

12:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Италии запретит проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

Чемпионат Италии был приостановлен в связи с распространением в стране коронавируса.