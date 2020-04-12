Ко Дню Победы полностью выйти из ситуации с самоизоляцией не получится - Голикова

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полный выход России из ограничительных мер возможен к лету, если граждане будут выполнять все рекомендации по режиму социального дистанцирования и самоизоляции. Об этом в воскресенье заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью "Москва. Кремль. Путин".

"Нам нужно очень крепко об этом задуматься, потому что от каждого из нас зависит, как быстро мы это преодолеем, сможем быть дисциплинированными, сможем прислушаться к себе и тем рекомендациями, которые сегодня предпринимаются, значит, сможем выйти из этой ситуации и будем к лету жать друг другу руки", - сказала она.

"Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем", - сказала она в ответ на вопрос о продлении ограничительных мер.

