Песков убежден, что Путин скучает по живому общению с людьми
14:45 12.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не скучает ли глава государства по живому общению со своими коллегами в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что "невозможность этого прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность его [Путина] графика - он гораздо более интенсивный, чем в обычные дни".
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