Голикова назвала дату, когда станет понятно, остановился ли в России рост числа инфицированных COVID-19

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 14-16 апреля станет понятно, остановился ли в России рост числа инфицированных новым коронавирусом.

"Мы бы хотели сначала выйти на плато [по количеству инфицированных], потому что пока мы растем. И эти дни, 14-16 апреля, могут быть для нас критерием того, выходим ли мы на плато, или мы еще какое-то время будем нарастать", - сказала она в программе "Москва. Кремль. Путин", отметив, что к этому времени закончится первый 14-дневный цикл "социального разобщения".