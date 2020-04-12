Голикова назвала дату, когда станет понятно, остановился ли в России рост числа инфицированных COVID-19
14:40 12.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 14-16 апреля станет понятно, остановился ли в России рост числа инфицированных новым коронавирусом.
"Мы бы хотели сначала выйти на плато [по количеству инфицированных], потому что пока мы растем. И эти дни, 14-16 апреля, могут быть для нас критерием того, выходим ли мы на плато, или мы еще какое-то время будем нарастать", - сказала она в программе "Москва. Кремль. Путин", отметив, что к этому времени закончится первый 14-дневный цикл "социального разобщения".
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