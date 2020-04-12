Британского премьера выписали из больницы, но к работе еще не допустили

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, но не сможет сразу вернуться к работе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье канцелярией главы правительства.

"Премьер-министр был выписан из больницы и продолжает выздоравливать в [своей загородной резиденции] Чекерс. По рекомендации его команды врачей премьер-министр не будет сразу же возвращаться к работе", - сказано в документе.