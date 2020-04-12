Представитель ВОЗ считает, что москвичи "расслабились", что привело к росту случаев заражения COVID-19

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост числа заразившихся новым коронавирусом в Москве стал результатом расслабленного поведения жителей города за последние 10 дней. Такое мнение выразила в воскресенье представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".

По ее словам, число заболевших очень быстро растет. "Это результат всего, что происходило последние 10 дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня"", - сказала она.