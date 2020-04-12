0
0
16
НОВОСТИ

В РПЦ недовольны тем, что верующих штрафуют

16:25 12.04.2020 Источник: Интерфакс

В Московском патриархате обратили внимание на сообщения о том, что в Москве были оштрафованы некоторые верующие, которые шли в храмы в праздник Вербного воскресенья. «Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы», – написал в своём телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее в воскресенье в мессенджерах появились известия о таких инцидентах. Легойда напомнил, что священники неоднократно обращались с просьбой совершать в эти дни молитву дома, при этом какое-то количество людей приходило в храм, «тем более что прямого запрета от власти на посещение храмов не было». «Лишь вчера получено предписание главного санитарного врача города Москвы проводить богослужения без прихожан начиная с понедельника, 13 апреля. То есть с завтрашнего дня. Сегодня воскресенье. Поэтому, если пришедшие в храм сегодня не входят в группу риска и не должны оставаться на карантине по известным причинам, не очень понятно, почему они оштрафованы», – отметил представитель РПЦ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:30 12.04.2020
Представитель ВОЗ считает, что москвичи "расслабились", что привело к росту случаев заражения COVID-19
0
0
16:07 12.04.2020
Министры стран ОПЕК+ проведут онлайн-переговоры вечером 12 апреля
0
70
16:00 12.04.2020
Британского премьера выписали из больницы, но к работе еще не допустили
0
76
15:42 12.04.2020
Глава союза журналистов РФ не исключает появления подделок пресс-карт в Москве
0
106
14:45 12.04.2020
Песков убежден, что Путин скучает по живому общению с людьми
0
187
14:40 12.04.2020
Голикова назвала дату, когда станет понятно, остановился ли в России рост числа инфицированных COVID-19
0
234
14:30 12.04.2020
Без сделки ОПЕК+ мировая экономика могла оказаться на пороге хаоса - Песков
0
223
14:20 12.04.2020
Ко Дню Победы полностью выйти из ситуации с самоизоляцией не получится - Голикова
0
235
12:26 12.04.2020
Власти Италии собираются запретить посещение футбольных матчей до конца года - СМИ
0
308
11:39 12.04.2020
МВД России предупредило о фейковой рассылке смс с требованием об оплате штрафа за нарушение самоизоляции
0
377

Возврат к списку