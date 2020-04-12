В РПЦ недовольны тем, что верующих штрафуют

16:25 Источник: Интерфакс

В Московском патриархате обратили внимание на сообщения о том, что в Москве были оштрафованы некоторые верующие, которые шли в храмы в праздник Вербного воскресенья. «Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы», – написал в своём телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



Ранее в воскресенье в мессенджерах появились известия о таких инцидентах. Легойда напомнил, что священники неоднократно обращались с просьбой совершать в эти дни молитву дома, при этом какое-то количество людей приходило в храм, «тем более что прямого запрета от власти на посещение храмов не было». «Лишь вчера получено предписание главного санитарного врача города Москвы проводить богослужения без прихожан начиная с понедельника, 13 апреля. То есть с завтрашнего дня. Сегодня воскресенье. Поэтому, если пришедшие в храм сегодня не входят в группу риска и не должны оставаться на карантине по известным причинам, не очень понятно, почему они оштрафованы», – отметил представитель РПЦ.