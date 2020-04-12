В РПЦ недовольны тем, что верующих штрафуют
16:25 12.04.2020 Источник: Интерфакс
Ранее в воскресенье в мессенджерах появились известия о таких инцидентах. Легойда напомнил, что священники неоднократно обращались с просьбой совершать в эти дни молитву дома, при этом какое-то количество людей приходило в храм, «тем более что прямого запрета от власти на посещение храмов не было». «Лишь вчера получено предписание главного санитарного врача города Москвы проводить богослужения без прихожан начиная с понедельника, 13 апреля. То есть с завтрашнего дня. Сегодня воскресенье. Поэтому, если пришедшие в храм сегодня не входят в группу риска и не должны оставаться на карантине по известным причинам, не очень понятно, почему они оштрафованы», – отметил представитель РПЦ.
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