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В соцсетях появились предложения мошенников оформить московские пропуска

17:30 12.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москвичей предупреждают о мошенниках, которые предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по городу в социальных сетях. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

"Накануне старта оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве в интернете активизировались мошенники. Так, в "Телеграме" появился бот <...> который предлагает горожанам оформить пропуск через мессенджер. Он запрашивает номер телефона и персональные данные гражданина, необходимые для оформления цифрового пропуска, в том числе паспортные. Также предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях", - сказали в пресс-службе.

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