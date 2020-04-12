Нефтяной кризис может продлиться как минимум до конца года - Минэнерго

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неблагополучная ситуация на мировом рынке нефти будет продолжаться как минимум до конца этого года. Такое мнение выразил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

"Я думаю, что мы будем достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке. Как минимум до конца этого года в лучшем случае", - сказал он.