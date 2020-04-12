Поток машин на АЗС в России сократился почти на треть - Новак

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем потребления нефтепродуктов на АЗС России в первые недели режима самоизоляции, введенного в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, снизился на 30%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.

"У нас, например, в Российской Федерации сейчас пролив нефтепродуктов на заправках сократился практически на 30% за этот период карантина, период самоизоляции. Меньше стали люди пользоваться автомобилями, сидят дома и соответственно на заправках только служебные автомобили", - сказал он.