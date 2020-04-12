Минэнерго России предлагает запретить импорт бензина на полгода

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.

"Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере. Например, Казахстан ввел запрет на ввоз нефтепродуктов. Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль и в правую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов", - сказал он.