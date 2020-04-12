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Просроченная задолженность по потребкредитам в России может вырасти в 5-7 - исследование

20:28 12.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Просроченная задолженность по потребительским кредитам в России может вырасти в 5-7 раз в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечается в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey&Company "Влияние COVID-19 на российскую экономику" (имеется в распоряжении ТАСС)

"Просрочки вырастут в 5-7 раз из-за сокращения возможности населения и бизнеса обслуживать ипотеку и кредиты (причина - снижение доходов граждан)", - указано в исследовании. Кроме того, эксперты компании не исключают, что возможны дефолты и реструктуризация кредитов предприятий сферы услуг, непродовольственной розницы, коммерческой недвижимости, туризма, авиаперевозок.

В то же время McKinsey&Company ожидает снижения темпов прироста розничного кредитного портфеля в 2020 г. до уровня не более 7% (с 13% по базовому прогнозу), корпоративное кредитование может снизиться на 2%, рост автокредитования замедлится примерно до 5%, темп прироста портфеля кредитов малому и среднему бизнесу сократится с нынешних 20-25% до около 10%.

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