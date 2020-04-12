Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ОПЕК+, собравшиеся на экстренное заседание в воскресенье вечером, согласовали сокращение добычи на 9,7 млн б/с в сутки вместо объявленных ранее 10 млн б/с. Об этом сообщили ТАСС два источника, знакомых с ходом переговоров.

"Да, договорились на 9,7 млн баррелей в сутки", - сказал он. Это означает, что Мексика сократит добычу только на 100 тыс. б/с в течение мая - июня, а не на 400 тыс., как ей предлагалось по условиям сделки.