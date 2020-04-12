Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти
21:05 12.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ОПЕК+, собравшиеся на экстренное заседание в воскресенье вечером, согласовали сокращение добычи на 9,7 млн б/с в сутки вместо объявленных ранее 10 млн б/с. Об этом сообщили ТАСС два источника, знакомых с ходом переговоров.
"Да, договорились на 9,7 млн баррелей в сутки", - сказал он. Это означает, что Мексика сократит добычу только на 100 тыс. б/с в течение мая - июня, а не на 400 тыс., как ей предлагалось по условиям сделки.
НОВОСТИ
- 20:28 12.04.2020
- Просроченная задолженность по потребкредитам в России может вырасти в 5-7 - исследование
- 19:00 12.04.2020
- Минэнерго России предлагает запретить импорт бензина на полгода
- 18:35 12.04.2020
- Поток машин на АЗС в России сократился почти на треть - Новак
- 18:20 12.04.2020
- Нефтяной кризис может продлиться как минимум до конца года - Минэнерго
- 17:30 12.04.2020
- В соцсетях появились предложения мошенников оформить московские пропуска
- 16:38 12.04.2020
- В российской "оборонке" разработан телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов
- 16:30 12.04.2020
- Представитель ВОЗ считает, что москвичи "расслабились", что привело к росту случаев заражения COVID-19
- 16:25 12.04.2020
- В РПЦ недовольны тем, что верующих штрафуют
- 16:07 12.04.2020
- Министры стран ОПЕК+ проведут онлайн-переговоры вечером 12 апреля
- 16:00 12.04.2020
- Британского премьера выписали из больницы, но к работе еще не допустили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать