Лидеры России, США и Саудовской Аравии в телефонном разговоре поддержали сделку ОПЕК+

22:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти, которая вступила в силу. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Лидерами была поддержана достигнутая в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия, отметили в пресс-службе.