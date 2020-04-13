Лидеры России, США и Саудовской Аравии в телефонном разговоре поддержали сделку ОПЕК+
22:44 12.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти, которая вступила в силу. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Лидерами была поддержана достигнутая в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу", - говорится в сообщении.
Условлено о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия, отметили в пресс-службе.
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