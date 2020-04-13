Против Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, начинаются слушания в Мосгорсуде

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в понедельник начнет слушания по существу уголовного дела обвиняемого в шпионаже против РФ гражданина США Пола Уилана. Об этом ТАСС сообщила адвокат Уилана Ольга Карлова.

"Заседание должно состояться в Мосгорсуде, как и было запланировано. Мы тоже пока не собираемся просить о переносе слушаний", - сказала адвокат. По ее словам, обвиняемому обещают отдельный конвой, чтобы он мог присутствовать на заседании лично. В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили, что доставка, действительно, ожидается, и заседание не отложено.

30 марта заседание было перенесено на 13 апреля из-за ограничительных мер в судах в связи с пандемией коронавируса.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.