Против Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, начинаются слушания в Мосгорсуде
07:30 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд в понедельник начнет слушания по существу уголовного дела обвиняемого в шпионаже против РФ гражданина США Пола Уилана. Об этом ТАСС сообщила адвокат Уилана Ольга Карлова.
"Заседание должно состояться в Мосгорсуде, как и было запланировано. Мы тоже пока не собираемся просить о переносе слушаний", - сказала адвокат. По ее словам, обвиняемому обещают отдельный конвой, чтобы он мог присутствовать на заседании лично. В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили, что доставка, действительно, ожидается, и заседание не отложено.
30 марта заседание было перенесено на 13 апреля из-за ограничительных мер в судах в связи с пандемией коронавируса.
Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
НОВОСТИ
- 07:40 13.04.2020
- О ситуации с коронавирусом в РФ в ЕС активно распространяется фейки - Косачев
- 22:44 12.04.2020
- Лидеры России, США и Саудовской Аравии в телефонном разговоре поддержали сделку ОПЕК+
- 21:05 12.04.2020
- Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти
- 20:28 12.04.2020
- Просроченная задолженность по потребкредитам в России может вырасти в 5-7 - исследование
- 19:00 12.04.2020
- Минэнерго России предлагает запретить импорт бензина на полгода
- 18:35 12.04.2020
- Поток машин на АЗС в России сократился почти на треть - Новак
- 18:20 12.04.2020
- Нефтяной кризис может продлиться как минимум до конца года - Минэнерго
- 17:30 12.04.2020
- В соцсетях появились предложения мошенников оформить московские пропуска
- 16:38 12.04.2020
- В российской "оборонке" разработан телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов
- 16:30 12.04.2020
- Представитель ВОЗ считает, что москвичи "расслабились", что привело к росту случаев заражения COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать