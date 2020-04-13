На бирже ICE в Лондоне цена нефть Brent выросла до $32,25 за баррель
07:50 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,45% - до 32,25 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:03 мск.
Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 0,22% и находится на отметке 22,81 доллара за баррель.
Нефтяные котировки растут на фоне завершения переговоров стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на период мая-июня. После долгих консультаций, в том числе на уровне глав государств, консенсус был достигнут всеми 23 странами. В результате страны ОПЕК+ сократят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне.
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