0
0
104
НОВОСТИ

Мексиканские частные больницы помогут пациентам с коронавирусом - Обрадор

08:10 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частные больницы Мексики передадут в распоряжение властей половину своего коечного фонда для оказания помощи пациентам с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Об этом объявил в воскресенье в видеообращении глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Половину своего фонда - 3,3 тыс. коек - они передадут государственной системе [здравоохранения] путем соглашения <...>, чтобы мы в течение месяца могли распоряжаться ими", - отметил президент. По его словам, хозяева больниц проявили солидарность и согласились взимать "минимальную" плату за выполнение этой договоренности.

К настоящему времени в Мексике выявлено 4 219 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 273 инфицированных пациента. О первом заболевшем в стране официально стало известно 28 февраля. Правительство 30 марта объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 13.04.2020
Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку по нефти
0
16
09:00 13.04.2020
В мире от коронавируса умерло почти 115 тысяч человек
0
36
08:50 13.04.2020
В армию РФ поступила первая партия модернизированных танков Т-90М
0
58
08:30 13.04.2020
Свои предложения по отмене санитарных ограничений представил Байден
0
95
07:50 13.04.2020
На бирже ICE в Лондоне цена нефть Brent выросла до $32,25 за баррель
0
164
07:40 13.04.2020
О ситуации с коронавирусом в РФ в ЕС активно распространяется фейки - Косачев
0
182
07:30 13.04.2020
Против Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, начинаются слушания в Мосгорсуде
0
164
22:44 12.04.2020
Лидеры России, США и Саудовской Аравии в телефонном разговоре поддержали сделку ОПЕК+
0
681
21:05 12.04.2020
Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти
0
711
20:28 12.04.2020
Просроченная задолженность по потребкредитам в России может вырасти в 5-7 - исследование
0
694

Возврат к списку