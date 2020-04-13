Мексиканские частные больницы помогут пациентам с коронавирусом - Обрадор

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частные больницы Мексики передадут в распоряжение властей половину своего коечного фонда для оказания помощи пациентам с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Об этом объявил в воскресенье в видеообращении глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Половину своего фонда - 3,3 тыс. коек - они передадут государственной системе [здравоохранения] путем соглашения <...>, чтобы мы в течение месяца могли распоряжаться ими", - отметил президент. По его словам, хозяева больниц проявили солидарность и согласились взимать "минимальную" плату за выполнение этой договоренности.

К настоящему времени в Мексике выявлено 4 219 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 273 инфицированных пациента. О первом заболевшем в стране официально стало известно 28 февраля. Правительство 30 марта объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.