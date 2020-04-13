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Свои предложения по отмене санитарных ограничений представил Байден

08:30 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший вице-президент США Джо Байден, являющийся сейчас наиболее вероятным кандидатом от демократов на выборах главы государства, представил свои предложения по отмене санитарных ограничений в стране, введенных из-за нового коронавируса. Основные положения плана политика приводятся в его статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты "Нью-Йорк таймс".

Байден не уточняет, когда именно должны быть сняты указанные ограничения. Он полагает, что это следует сделать после "значительного снижения" темпов роста числа инфицированных в США. Для достижения этой цели, по мнению бывшего вице-президента, американской администрации нужно активно предоставлять властям штатов федеральную поддержку.

Как подчеркивает Байден, в США "следует проводить во много раз больше тестов [на заражение коронавирусом], чем сейчас". Кроме того, как полагает политик, больницы нужно подготовить к тому, что сразу после частичного снятия санитарных ограничений в стране число инфицированных может резко вырасти. По словам Байдена, медицинским учреждениям также потребуется дополнительная помощь со стороны федеральных властей.

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