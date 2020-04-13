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В мире от коронавируса умерло почти 115 тысяч человек

09:00 13.04.2020 Источник: Lenta.ru

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля. Согласно информации сайта Университета Джонса Хопкинса, в мире заражены 1 850 220 человек.

Общие число умерших от коронавируса превысило 114,2 тысячи, число вылечившихся — 430,5 тысячи. Прирост заразившихся за последние сутки составил почти 80 тысяч человек.

На первом месте по числу зараженных — США (557,3 тысячи). Испания находится на втором месте по количеству инфицированных (166,8 тысячи), далее идет Италия (156,4 тысячи). Четвертое и пятое места занимают Франция (133,7 тысячи) и Германия (127,9 тысячи). Россия находится на 16-м месте — 15 770 зараженных.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США, Италии, Испании, Франции и Великобритании. В Италии наблюдается положительная динамика — число умерших от коронавируса за сутки оказалось рекордно низким с 19 марта.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.  Lenta.Ru

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