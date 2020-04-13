Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку по нефти

09:05 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп считает, что договоренности, достигнутые в рамках сделки ОПЕК+, устроят все стороны. «Прекрасная сделка для всех», — написал он в своем Twitter. «Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России [Владимира] Путина и короля Саудовской Аравии Салмана», — заявил он, добавив, что провел с ними переговоры.

По словам американского лидера, договоренность о сокращении добычи нефти «сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергосекторе США». РБК