0
0
0
НОВОСТИ

Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку по нефти

09:05 13.04.2020 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп считает, что договоренности, достигнутые в рамках сделки ОПЕК+, устроят все стороны. «Прекрасная сделка для всех», — написал он в своем Twitter. «Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России [Владимира] Путина и короля Саудовской Аравии Салмана», — заявил он, добавив, что провел с ними переговоры.

По словам американского лидера, договоренность о сокращении добычи нефти «сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергосекторе США».  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 13.04.2020
В мире от коронавируса умерло почти 115 тысяч человек
0
36
08:50 13.04.2020
В армию РФ поступила первая партия модернизированных танков Т-90М
0
58
08:30 13.04.2020
Свои предложения по отмене санитарных ограничений представил Байден
0
95
08:10 13.04.2020
Мексиканские частные больницы помогут пациентам с коронавирусом - Обрадор
0
109
07:50 13.04.2020
На бирже ICE в Лондоне цена нефть Brent выросла до $32,25 за баррель
0
164
07:40 13.04.2020
О ситуации с коронавирусом в РФ в ЕС активно распространяется фейки - Косачев
0
182
07:30 13.04.2020
Против Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, начинаются слушания в Мосгорсуде
0
164
22:44 12.04.2020
Лидеры России, США и Саудовской Аравии в телефонном разговоре поддержали сделку ОПЕК+
0
681
21:05 12.04.2020
Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти
0
711
20:28 12.04.2020
Просроченная задолженность по потребкредитам в России может вырасти в 5-7 - исследование
0
694

Возврат к списку