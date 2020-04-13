Бизнес не получит страхового возмещения за убытки из-за коронавируса - СМИ
09:20 13.04.2020 Источник: Известия
Сами участники рынка больших прямых потерь от эпидемии не понесут, но косвенные убытки в виде падения продаж по некоторым направлениям уже превышают 50%, отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Известия
НОВОСТИ
- 10:32 13.04.2020
- В ОП предложили ужесточить наказание за травлю в интернете
- 10:20 13.04.2020
- Названы российские регионы-лидеры по количеству преступлений
- 10:05 13.04.2020
- РФ увеличила выпуск антисептиков в 6 раз, до 300 тысяч литров в сутки - Минпромторг
- 10:00 13.04.2020
- Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса
- 09:32 13.04.2020
- Власти Афганистана освободили из тюрем 361 талиба
- 09:05 13.04.2020
- Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку по нефти
- 09:00 13.04.2020
- В мире от коронавируса умерло почти 115 тысяч человек
- 08:50 13.04.2020
- В армию РФ поступила первая партия модернизированных танков Т-90М
- 08:30 13.04.2020
- Свои предложения по отмене санитарных ограничений представил Байден
- 08:10 13.04.2020
- Мексиканские частные больницы помогут пациентам с коронавирусом - Обрадор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать