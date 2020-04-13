Бизнес не получит страхового возмещения за убытки из-за коронавируса - СМИ

09:20 Источник: Известия

Бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные распространением COVID-19, рассказали «Известиям» представители компаний. Чтобы клиент получил выплату, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае с коронавирусом подобных потерь нет. Более того, лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, связанных с COVID-19. Поскольку российские предприятия перестраховывают риски за рубежом, это означает, что такое же условие скоро появится в полисах их клиентов.Сами участники рынка больших прямых потерь от эпидемии не понесут, но косвенные убытки в виде падения продаж по некоторым направлениям уже превышают 50%, отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС)