Власти Афганистана освободили из тюрем 361 талиба
09:32 13.04.2020 Источник: Газета.Ru
Афганское правительство освободило из тюрем 361 члена террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России), сообщил представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал на своей странице в Twitter. Фейсал рассказал, что заключенные талибы освобождены из тюрьмы Баграм в рамках указа президента от 11 марта. Всего власти планируют отпустить 1,5 тысячи членов радикального движения, добавил он.
Ранее сообщалось, что группировка со своей стороны отпустила 20 пленных и передала их Международному Комитету Красного Креста в Кандагаре. Газета.Ru
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