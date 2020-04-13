Власти Афганистана освободили из тюрем 361 талиба

09:32 Источник: Газета.Ru

Афганское правительство освободило из тюрем 361 члена террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России), сообщил представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал на своей странице в Twitter. Фейсал рассказал, что заключенные талибы освобождены из тюрьмы Баграм в рамках указа президента от 11 марта. Всего власти планируют отпустить 1,5 тысячи членов радикального движения, добавил он.

Ранее сообщалось, что группировка со своей стороны отпустила 20 пленных и передала их Международному Комитету Красного Креста в Кандагаре. Газета.Ru