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Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса

10:00 13.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. По этому случаю глава правительства записал обращение к гражданам: «Я покинул больницу после проведенной там недели, в течение которой Национальная служба здравоохранения спасла мне жизнь, без всяких сомнений. Трудно найти слова, чтобы выразить, насколько я им обязан. Причиной того, что в итоге мое тело стало получать достаточно кислорода, стало то, что каждую секунду ночи они наблюдали, думали, заботились и принимали меры, которые были мне нужны».

Джонсон поблагодарил всех, кто соблюдает дистанцию на улице и проявляет терпение, необходимое для борьбы с эпидемией коронавируса. Эхо Москвы

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