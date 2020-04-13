В ОП предложили ужесточить наказание за травлю в интернете
10:32 13.04.2020 Источник: Известия
В Общественной палате (ОП) предложили ужесточить наказание за оскорбления и травлю в интернете. Соответствующее предложение уже направлено в Госдуму и Совфед, рассказали в ОП «Известиям».
На данный момент прямой ответственности за подобные действия в интернете в российском законодательстве не предусмотрено, отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона.
«Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности — вплоть до уголовной — за травлю в Сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях», — заявил автор инициативы, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
За угрозу в Сети убийством и тяжким причинением вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до 6 млн рублей. Поправки планируется внести в УК и в КоАП.
Обе палаты парламента уже готовы рассмотреть предложения.
НОВОСТИ
- 10:20 13.04.2020
- Названы российские регионы-лидеры по количеству преступлений
- 10:05 13.04.2020
- РФ увеличила выпуск антисептиков в 6 раз, до 300 тысяч литров в сутки - Минпромторг
- 10:00 13.04.2020
- Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса
- 09:32 13.04.2020
- Власти Афганистана освободили из тюрем 361 талиба
- 09:20 13.04.2020
- Бизнес не получит страхового возмещения за убытки из-за коронавируса - СМИ
- 09:05 13.04.2020
- Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку по нефти
- 09:00 13.04.2020
- В мире от коронавируса умерло почти 115 тысяч человек
- 08:50 13.04.2020
- В армию РФ поступила первая партия модернизированных танков Т-90М
- 08:30 13.04.2020
- Свои предложения по отмене санитарных ограничений представил Байден
- 08:10 13.04.2020
- Мексиканские частные больницы помогут пациентам с коронавирусом - Обрадор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать