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НОВОСТИ

В ОП предложили ужесточить наказание за травлю в интернете

10:32 13.04.2020 Источник: Известия

В Общественной палате (ОП) предложили ужесточить наказание за оскорбления и травлю в интернете. Соответствующее предложение уже направлено в Госдуму и Совфед, рассказали в ОП «Известиям».

На данный момент прямой ответственности за подобные действия в интернете в российском законодательстве не предусмотрено, отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона.

«Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности — вплоть до уголовной — за травлю в Сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях», — заявил автор инициативы, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

За угрозу в Сети убийством и тяжким причинением вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до 6 млн рублей. Поправки планируется внести в УК и в КоАП.

Обе палаты парламента уже готовы рассмотреть предложения.

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