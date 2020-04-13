Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из- за задымления в кабине пилотов
11:00 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский самолет, следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за задымления в кабине пилотов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал источник.
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