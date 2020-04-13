0
0
127
НОВОСТИ

Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из- за задымления в кабине пилотов

11:00 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет, следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за задымления в кабине пилотов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал источник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 13.04.2020
Цена нефти Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже $31 за баррель
0
20
12:00 13.04.2020
От последствий коронавируса скончался бывший главный раввин Израиля
0
95
11:32 13.04.2020
Кабмин РФ выделил около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
0
86
11:20 13.04.2020
В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек
0
99
11:10 13.04.2020
Операторы снова выступили против перехода на «Витрину ТВ»
0
121
11:05 13.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 18,3 тыс. человек
0
130
10:32 13.04.2020
В ОП предложили ужесточить наказание за травлю в интернете
0
184
10:20 13.04.2020
Названы российские регионы-лидеры по количеству преступлений
0
207
10:05 13.04.2020
РФ увеличила выпуск антисептиков в 6 раз, до 300 тысяч литров в сутки - Минпромторг
0
181
10:00 13.04.2020
Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса
0
206

Возврат к списку