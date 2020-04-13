Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 18,3 тыс. человек

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2 558 и сейчас составляет 18 тыс. 328 человек в 82 регионах страны. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерло, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 179 человек, за весь период - 1 470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 148 человек", - говорится в сообщении штаба.