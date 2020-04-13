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НОВОСТИ

В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек

11:20 13.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В столице еще 150 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличивается. Мы видим положительную динамику - более сотни выздоровевших ежедневно. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 150 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 837 человек», - сообщила вице-мэр. Агентство городских новостей "Москва"

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