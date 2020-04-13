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НОВОСТИ

Кабмин РФ выделил около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

11:32 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Об этом в понедельник на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам", - сказал Мишустин.

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