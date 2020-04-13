От последствий коронавируса скончался бывший главный раввин Израиля

12:00 Источник: NEWSru.co.il

Вечером 12 апреля медперсонал иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" сообщил о резком ухудшении состояния Элиягу Бакши-Дорона, проходившего лечение от коронавирусной инфекции. Врачам не удалось стабилизировать состояние пациента, и они были вынуждены констатировать его смерть. Бывший главный сефардский раввин Израиля попал в больницу с коронавирусом 7 апреля.

Элиягу Бакши-Дорону был главным раввином Израиля с 1993 по 2003 году. Ему было 79 лет. Newsru.co.il