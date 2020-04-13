0
0
92
НОВОСТИ

От последствий коронавируса скончался бывший главный раввин Израиля

12:00 13.04.2020 Источник: NEWSru.co.il

Вечером 12 апреля медперсонал иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" сообщил о резком ухудшении состояния Элиягу Бакши-Дорона, проходившего лечение от коронавирусной инфекции. Врачам не удалось стабилизировать состояние пациента, и они были вынуждены констатировать его смерть. Бывший главный сефардский раввин Израиля попал в больницу с коронавирусом 7 апреля.

Элиягу Бакши-Дорону был главным раввином Израиля с 1993 по 2003 году. Ему было 79 лет.  Newsru.co.il

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 13.04.2020
Цена нефти Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже $31 за баррель
0
20
11:32 13.04.2020
Кабмин РФ выделил около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
0
86
11:20 13.04.2020
В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек
0
99
11:10 13.04.2020
Операторы снова выступили против перехода на «Витрину ТВ»
0
121
11:05 13.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 18,3 тыс. человек
0
130
11:00 13.04.2020
Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из- за задымления в кабине пилотов
0
129
10:32 13.04.2020
В ОП предложили ужесточить наказание за травлю в интернете
0
184
10:20 13.04.2020
Названы российские регионы-лидеры по количеству преступлений
0
207
10:05 13.04.2020
РФ увеличила выпуск антисептиков в 6 раз, до 300 тысяч литров в сутки - Минпромторг
0
181
10:00 13.04.2020
Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса
0
206

Возврат к списку