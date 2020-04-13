Голикова объяснила причины срока самоизоляции в РФ
12:20 13.04.2020 Источник: Известия
Середина следующей недели самоизоляции позволит понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, президент России Владимир Путин не случайно выбрал дату для введения нерабочих дней до 30 апреля. Таким образом, пройдет два цикла по 14 дней, чтобы власти смогли оценить эффект от введенных ограничительных мер против COVID-19.
Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться. При этом оценить эффект от сокращения социальных контактов полностью можно будет только в конце апреля. Известия
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