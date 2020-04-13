В США режим стихийного бедствия введен во всех штатах
12:32 13.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Впервые в истории США все пятьдесят штатов и Округ Колумбия, ввели режим стихийного бедствия. Последним штатом, где положение было одобрено президентом Дональдом Трампом, стал Вайоминг.
В субботу президент США Дональд Трамп одобрил введение режима стихийного бедствия в Вайоминге — что позволит штату получать средства из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Также этот режим позволяет губернаторам отходить от определенных законов и регулирований для быстрого реагирования на ситуацию. Вайоминг стал последним из 50-ти штатов, плюс столица Вашингтон, Округ Колумбия, где был объявлен режим стихийного бедствия. Месяц назад Дональд Трамп ввел национальный режим чрезвычайной ситуации — и к тому времени многие штаты ввели режимы ЧС на своем уровне.
Сегодня в США отмечают Пасху и три недели назад Трамп обещал открыть страну и снять федеральные ограничения. Но количество заболевших и умерших от коронавируса в США только бьет отрицательные рекорды, уже превзойдя Италию по числу смертей. Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Теперь в Белом Доме обсуждают новый дедлайн возвращения экономики к полному функционированию — 1 мая. Но по расчетам самого правительства сша, как сообщает со ссылкой на копию документа Нью-Йорк Таймс, если меры по принудительной социальной изоляции снять к началу мая, то число умерших от коронавируса в США превысит 200,000.
По расчетам института оценок здоровья в штате Вашингтон, если меры по принудительной социальной изоляции сохранятся до конца мая, число смертей достигнет 61500 человек к августу. На сегодня в США подтверждено полмиллиона случаев заражения коронавирусом и больше 20,000 смертей. Эхо Москвы
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