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НОВОСТИ

Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в РФ

13:00 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в понедельник соберет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

"Путин начинает очередную рабочую неделю, продолжает работать в Ново-Огарево (подмосковная резиденция - прим. ТАСС)", - сказал представитель Кремля. По его данным, во второй половине дня, в районе 15:00, у Путина будет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России. Песков уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции, по общероссийской ситуации доклад представит вице-премьер Татьяна Голикова, по ситуации в Москве - мэр столицы Сергей Собянин.

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