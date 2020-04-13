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Сроки сдачи ЕГЭ могут быть скорректированы - Минпросвещения РФ

13:05 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы, сообщил в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса.

"В части единого государственного экзамена - сроки пока перенесены на июнь, 8 июня. Понятно, что, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы будем, возможно, этот срок корректировать, но пока принято такое решение", - сказал он.

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