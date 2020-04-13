Кабмин утвердит годовую рассрочку по налогам, уплата которых отсрочена - Мишустин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ в понедельник утвердит решение о годовой рассрочке для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса малых и средних компаний по налогам, уплата которых была ранее отложена на шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Мы примем сегодня еще одно решение, соответствующий проект постановления готов: мы перенесем для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей сроки уплаты налогов и сборов, обязательства по которым появятся в течение ближайших шести месяцев", - сказал премьер.

Он пояснил, что таким предприятиям "не нужно будет все гасить за один день, сразу, как закончится полугодовая отсрочка, можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть, в некоторых случаях практически до конца 2021 года".