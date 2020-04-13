С 15 апреля станут обязательными цифровые пропуска на поездки по Москве

13:32 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Москве начали оформлять цифровые пропуска, которые со среды, 15 апреля, станут обязательными для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Информация о том, как оформить бесплатный цифровой пропуск жителям Москвы и для чего он необходим, размещена на официальном сайте мэра Москвы.

«С 13 апреля москвичи смогут подать заявки на получение цифровых пропусков. Со среды, 15 апреля, такой пропуск станет обязательным для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв, они оформляются бесплатно», - говорится в материале.

Уточняется, что оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами. Первый - онлайн на сайте mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу «Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы» ввести необходимые данные и подать заявку.

Также оформить пропуск можно с помощью SMS на номер 7377. Цифровой код в этом случае придет в ответном SMS.

Третий способ - через единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию и самостоятельно заполнит данные для цифрового пропуска. После чего продиктует код цифрового пропуска. Этот код необходимо записать и сообщить при проверке.

В случае возникновения проблем с оформлением пропуска можно получить консультацию по телефону: +7 (495) 777-77-77.

«Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом мэра Москвы №12-УМ, цифровой пропуск вам не понадобится. Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск», - говорится в материале. Агентство городских новостей "Москва"