Госавтоинспекция РФ в условиях коронавируса ограничила прием экзаменов на права

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

"Из-за прекращения деятельности автошкол временно ограничен прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Они проходят в усеченных группах", - сказал он. На вопрос ТАСС о сроках ограничения Понарьин ответил, что они пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации общей ситуации в регионах.