Фигуранту "московского дела" Чирцову смягчили приговор

14:12 Источник: Эхо Москвы

Фигуранту «московского дела» Никите Чирцову смягчили приговор и освободили в зале суда. В декабре прошлого года его приговорили к году колонии по обвинению в применении насилия к полицейскому.

Мосгорсуд смягчил приговор Никите Чирцову с 12 до 11 месяцев колонии – этого оказалось достаточно для того, чтобы освободить осужденного прямо в зале суда. Об этом интернет-изданию «Медиазона» рассказал его адвокат Александр Борков. 23-летний фигурант «московского дела» не отбывал срок полностью – из-за пересчета дней, проведенных Чирцовым в СИЗО, реальная продолжительность заключения составила меньше восьми месяцев.

27 июля прошлого года Чирцов участвовал в акции протеста в Москве, а спустя месяц его нашли в Минске и депортировали в российскую столицу. Еще спустя несколько дней он был арестован – по версии следствия, в ходе митинга обвиняемый толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. Свою вину Чирцов не признал. Пострадавший сотрудник полиции в ходе судебного процесса говорил, что боли не почувствовал, и был не против примирения сторон.

В поддержку Чирцова и других фигурантов «московского дела» ранее была организована широкая общественная кампания. Эхо Москвы