Перенос ОИ будет стоить МОК несколько сотен миллионов долларов - Бах
14:32 13.04.2020 Источник: Газета.Ru
Стоимость переноса летних Олимпийских игр в Токио обойдется Международному олимпийскому комитету (МОК) в несколько сотен миллионов долларов, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
«Стоимость переноса на данный момент еще предстоит подсчитать. Для МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас», — заявил Бах.
Ранее сообщалось, что ОКР выделит дополнительно 265 млн рублей на Олимпиаду в Токио. Газета.Ru
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