Смертность от коронавируса в Британии может стать самой высокой в Европе - прогноз

15:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Британия может стать страной с самой высокой смертностью от коронавируса в Европе. Таков прогноз старшего советника британского правительства Джереми Фаррара.

Британия отстает от многих европейских стран в массовом тестировании. Власти не могут вовремя выявить и изолировать людей с Covid-19, что не позволяет предотвратить распространение вируса.

Британские власти надеются к концу апреля наладить тестирование до 100 тыс человек ежедневно, однако многие медики не уверены, что это осуществимо.

Сейчас Великобритания занимает четвертое место в Европе по смертности. В воскресенье общее число умерших от Covid-19 в британских больницах превысило 10 тыс. человек. Русская служба Би-би-си