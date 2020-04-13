Смертность от коронавируса в Британии может стать самой высокой в Европе - прогноз
15:00 13.04.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Британия может стать страной с самой высокой смертностью от коронавируса в Европе. Таков прогноз старшего советника британского правительства Джереми Фаррара.
Британия отстает от многих европейских стран в массовом тестировании. Власти не могут вовремя выявить и изолировать людей с Covid-19, что не позволяет предотвратить распространение вируса.
Британские власти надеются к концу апреля наладить тестирование до 100 тыс человек ежедневно, однако многие медики не уверены, что это осуществимо.
Сейчас Великобритания занимает четвертое место в Европе по смертности. В воскресенье общее число умерших от Covid-19 в британских больницах превысило 10 тыс. человек. Русская служба Би-би-си
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