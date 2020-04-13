0
0
2
НОВОСТИ

Снижать зарплаты учителей недопустимо, деньги на них в бюджете есть - Минпросвещения РФ

15:12 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение зарплат учителей в РФ недопустимо, деньги на их выплату в бюджете есть, сообщил в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса.

"Мы не должны, и вопрос этот у нас находится на постоянном контроле, допустить снижения заработных плат учителей. Все деньги на сегодняшний день в бюджете имеются. Поэтому, если где-то в регионах возникает ситуация невыплаты или снижения заработной платы, оперативно нам сообщайте, и мы эту ситуацию будем поправлять", - сказал Кравцов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 13.04.2020
На форуме «АРМИЯ-2020» пройдет конференция, посвященная крупным юбилеям атомной отрасли
0
7
16:38 12.04.2020
В российской "оборонке" разработан телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов
0
133
19:16 10.04.2020
На форуме "Армия-2020" обсудят будущее автотехники и средств десантирования для ВДВ
0
160
10:32 10.04.2020
РФ потратит 100 млрд рублей на постройку первых двух вертолетоносцев - источник
0
185
16:00 09.04.2020
Выпускников школ, которым исполнилось 18, не будут призывать этой весной - начальник Генштаба
0
216
21:20 07.04.2020
В ВС РФ организованы масштабные лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию
0
227
10:05 07.04.2020
Для противостояния КНР и РФ в Тихоокеанском регионе Пентагон попросил $20 млрд
0
361
16:12 06.04.2020
На полигоне Алабино прошла первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы
0
269
14:32 03.04.2020
Генерал-полковник Арсланов отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ - источник
0
629
13:05 03.04.2020
Помощь Сербии в борьбе с коронавирусом будет доставлена за 11 рейсов - МО РФ
0
509

Возврат к списку