Снижать зарплаты учителей недопустимо, деньги на них в бюджете есть - Минпросвещения РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение зарплат учителей в РФ недопустимо, деньги на их выплату в бюджете есть, сообщил в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса.

"Мы не должны, и вопрос этот у нас находится на постоянном контроле, допустить снижения заработных плат учителей. Все деньги на сегодняшний день в бюджете имеются. Поэтому, если где-то в регионах возникает ситуация невыплаты или снижения заработной платы, оперативно нам сообщайте, и мы эту ситуацию будем поправлять", - сказал Кравцов.