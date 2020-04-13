Снижать зарплаты учителей недопустимо, деньги на них в бюджете есть - Минпросвещения РФ
15:12 13.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение зарплат учителей в РФ недопустимо, деньги на их выплату в бюджете есть, сообщил в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса.
"Мы не должны, и вопрос этот у нас находится на постоянном контроле, допустить снижения заработных плат учителей. Все деньги на сегодняшний день в бюджете имеются. Поэтому, если где-то в регионах возникает ситуация невыплаты или снижения заработной платы, оперативно нам сообщайте, и мы эту ситуацию будем поправлять", - сказал Кравцов.
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