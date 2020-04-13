Церковь Англии из страха мародерства перевезла ценные вещи в Тауэр
15:32 13.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Церковь Англии перевезла ценные вещи в Тауэр из-за возможного мародёрства. Священнослужители опасаются, что церковное имущество во время режима изоляции в связи с COVID-19 может быть разграблено, сообщает газета Telegraph.
По информации издания, служители церкви собрали церковную утварь и в течение нескольких недель доставили её на хранение в Лондонский Тауэр. В число ценных предметов вошли изделия из серебра, картины, предметы искусства и артефакты из 400 лондонских церквей.
Газета добавляет, что во времена кризисов предметы, обладающие исторической ценностью и имеющие важное значение, исторически доставлялись в Лондонский Тауэр. Так служители хотели сберечь их. Подобные перемещения ценностей происходили в ходе волнений в Средние века и Новое время, а также во время двух мировых войн.
Полиция ранее предупреждала, что преступники во время карантина крадут машины и металлолом. Поэтому в сложившейся ситуации все вывезенные предметы, большей части которых несколько сот лет, будут храниться в Тауэре до конца режима изоляции. Говорит Москва
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